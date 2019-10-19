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Прокуратура определилась с требованием по заставе для Гладковского

19 октября 2019, 01:20

Прокуроры просят залог в сумме 100 млн гривен.

Прокуратура запросила для Гладковского арест с залогом в 100 млн гривен / Фото: Lb.ua

С альтернативой залога в размере 100 млн гривен просит прокуратура суд арестовать бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Как сообщает Lb.ua из зала суда, такие требования озвучил прокурор Специализированной антикоррупциооной прокуратуры Юрий Олефир.

"В данном случае преступление не связано с насилием, поэтому мы обязаны ориентировать суд на применение как альтернативы пресечения в виде залога ... более 49 тысяч прожиточных минимумов. Это примерно 100 млн гривен", - сказал прокурор.

Читайте такжеЗадержанный Гладковский объявил голодовкуПо словам прокурора, задержанному инкриминируют поставку транспортных средств Минобороны и ненадлежащее декларирование средств. Убытки по поставкам транспортных средств составляют 10 млн 622 тыс 202 гривны. Сторона обвинения утверждает, что Гладковский способствовал внесению изменений в оборонный заказ на поставку транспортных средств производства компании Богдан, а также внес заведомо ложные данные в декларации в течение нескольких лет.

Под здание Антикоррупционного суда пришли представители Национального корпуса. С Криками "Ганьба!" активисты требуют арестовать Гладковского. Полиция была вынуждена усилить охрану суда.

Как сообщалось, Высшим антикоррупционным судом Украины избирается мера пресечения Гладковскому, которого накануне задержали по обвинению подозрении в злоупотреблении властью и в декларировании недостоверной информации.

Напомним, бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому сообщили о подозрении.

Как ранее сообщалось, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен. В них якобы замешано окружение экс-президента Петра Порошенко, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский.

антикоррупционный суд Олег Гладковский новости Украины
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