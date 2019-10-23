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Взрыв в центре Киева: что известно о гибели Сенсея из батальона Донбасс

23 октября 2019, 11:54

Основная версия взрыва - неосторожное обращение с гранатой.

Виктор Дегтярев
Виктор Дегтярев (Сенсей) погиб в результате взрыва гранаты / Фото: kievvlast.com.ua

Поздно вечером во вторник, 22 октября, на улице Пушкинской в центре Киева прогремел взрыв, в результате которого погибли двое людей, а осколок ранил девушку, которая проходила мимо. Главред собрал все, что известно о смертельном взрыве в самом сердце столицы.

Взрыв в центре Киева: в чем причина 

По данным полиции, информация о взрыве у бара Пророк по улице Пушкинской, 34 поступила около 23:00. На место проишествия выехали взрывотехники и врачи. В полиции подтвердили, что причиной взрыва стала граната. Одним из погибших оказался бывший морской пехотинец, боец батальона Донбасс, командир группы Купол Виктор Дегтярев. Второй погибший - охранник офисного здания, рядом с которым произошел взрыв.

Взрыв возле бара Пророк: что говорят очевидцы

Невольные свидетели взрыва рассказали, что двое мужчин сидели на ступеньках бара Пророк. У одного из них в руках была граната. В результате взрыва они получили несовместимыми с жизнью ранения. По данным СМИ, один мужчина скончался сразу, второй - умер в машине "скорой". Девушка, которая проходила мимо, отделалась осколочным ранением, ее госпитализировали медики.

Жертвы взрыва в центре Киева: что известно

Один из погибших - 53-летний Виктор Дегтярев, ветеран АТО с позывным Сенсей. Он проходил службу на Донбассе с 2014 года. Был командиром группы Купол батальона Донбасс. Дегтярев до начала АТО был членом Союза морской пехоты Украины. Воевал в Африке, был тренером боевых искусств, увлекался йогой. По данным СМИ, у Дегтярева не было двух пальцев.

Экс-участник АТО Сергей Тищенко опубликовал фотографию обнаруженного удостоверения одноименной охранной фирмы Купол, которую 53-летний Дегтярев основал после возвращения из зоны АТО.

Фото: Facebook/Сергей Тищенко

Кстати, Сенсей родом из российского Якутска. Его родители остались в РФ и на данный момент проживают в Ульяновске. После смерти Дегтярева без отца остались четверо детей. 

Виктор Дегтярев активно выступал против заключения Киевом перемирия с Россией на Донбассе. Он считал, что необходимо начать наступление, чтобы "сравнять с землей подонков, которые подняли это восстание".

Сенсей также говорил, что не общается со своим братом из-за разногласий в политике. И обещал "пристрелить" своих племянников, которые служат в российской армии.

Второй погибший в результате взрыва в центре Киева - 42-летний Михаил Никитин, охранник заведения, расположенного рядом.

В результате взрыва также пострадала девушка - посетительница бара ProRock. Она стояла в нескольких десятках метров от места взрыва и, по словам директора бара, получила рассечение осколком. Ее состояние не тяжелое. 

Взрыв в центре Киева: что говорят в полиции

В столичной полиции подтвердили, что в результате взрыва на улице Пушкинской погиб участник АТО Виктор Дегтярев (Сенсей) и охранник офисного здания Михаил Никитин. Украинской правде  в правоохранительных органах, сообщили, что граната была именно Дегтярева и якобы он держал ее в руках. 

Полиция уже изъяла видео с камер наблюдения, его изучают, также опрашивают свидетелей.  Позже начальник полиции Киева Андрей Крищенко назвал основную версию взрыва в центре Киева. По его словам, это неосторожное обращение с гранатой. 

"Было установлено, что погибшие были знакомы между собой. Они общались возле офиса и затем раздался взрыв. Есть свидетели и записи камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что к ним никто не подходил, у них не было ни с кем конфликтов (...) Основной версией остается то, что это было неосторожное обращение с гранатой", - сказал начальник полиции Киева. 

По факту взрыва правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК

  • Взрыв в центре Киева Фото полиции Киева
  • Взрыв в центре Киева Фото полиции Киева
  • Взрыв в центре Киева Фото полиции Киева
  • Взрыв в центре Киева Фото Facebook Сергей Тищенко
  • Взрыв в центре Киева Фото:Telegram/Ольга Шарий
  • Взрыв в центре Киева Фото:Telegram/Ольга Шарий

Киев взрыв граната полиция новости Киева Виктор Дегтярев
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