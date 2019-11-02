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Резонансные убийства Гонгадзе и Шеремета: посольство США сделало важное заяление

2 ноября 2019, 14:33

Посольство США в Украине призвало расследовать убийства журналистов.

Гонгадзе
Посольство США требует расследовать убийство Гонгадзе / tsn.ua

В субботу, 2 ноября, Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало расследовать убийства Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других журналистов.

"Мы вместе с украинским народом призываем к справедливости в отношении семей Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других журналистов, которые трагически потеряли жизнь, смело ища правды.

Мы также призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить украинских журналистов, несправедливо задержанных за работу на востоке Украины и в Крыму", - говорится в сообщении.

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Напомним:

17 сентября  2019 года стало известно, что бывший генерал-лейтенант милиции Алексей Пукач, которого признали виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, попросил пересмотреть его пожизненное заключение.

Так, 66-летний Пукач изменил свои показания, теперь он настаивает на превышении полномочий. В связи с этим осужденный подал кассацию с просьбой заменить пожизненный срок на 15 лет, которые он уже отсидел.

"Я могу признать, что превысил свои полномочия, и это привело к смерти Гонгадзе. Я уже отбыл полный срок за это преступление. Они не имели права дать мне пожизненное", - отметил Пукач.

В июле 2019 года бывший генеральный прокурор Виктор Шокин сказал, что человек, которого он считает заказчиком убийства журналиста Павла Шеремета, сейчас занимает довольно высокий пост.

Скорее всего, между делом об убийстве Шеремета и делом об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе есть связь, рассказал экс-чиновник в интервью Стране.

Отвечая на вопрос, причастен ли к заказу убийства Шеремета один из народных депутатов, Шокин заявил: "Можно сказать и так".

"…Человек, который, как я считаю, в этом участвовал как заказчик, занимал раньше и занимает сейчас довольно высокий пост", — сказал экс-генпрокурор.

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