Осужденный за убийство Гонгадзе экс-генерал изменил показания - СМИ

Алексей Пукач / УНИАН

Бывший генерал-лейтенант милиции Алексей Пукач, которого признали виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, попросил пересмотреть его пожизненное заключение. Об этом сообщает Kyiv Post.

Так, 66-летний Пукач изменил свои показания, теперь он настаивает на превышении полномочий. В связи с этим осужденный подал кассацию с просьбой заменить пожизненный срок на 15 лет, которые он уже отсидел.

"Я могу признать, что превысил свои полномочия, и это привело к смерти Гонгадзе. Я уже отбыл полный срок за это преступление. Они не имели права дать мне пожизненное", - отметил Пукач.

Таким образом, если суд удовлетворит кассационное обращение, то бывший генерал-лейтенант выйдет на свободу.

Напомни, что ранее суд пересчитал срок заключения Алексея Пукача по "закону Савченко".