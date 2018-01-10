Пукачу пересчитали срок в тюрьме по "закону Надежды Савченко"

Суд пересчитал по "закону Надежды Савченко" срок заключения для бывшего начальника Департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача, осужденного на пожизненное заключение за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Соответствующее судебное решение вступило в силу 15 декабря прошлого года, передают "Украинские Новости".

Согласно "закону Надежды Савченко", позволяется зачислять день, отбытый в камере изолятора предварительного заключения как два дня в счет срока основного наказания.

Ходатайство о пересчете срока подал адвокат Пукача. В материалах суда указано, что подсудимый находился в следственном изоляторе в период с 21 июля 2009 года по 6 января 2016 года (6,5 лет).

Ходатайство было удовлетворено. Суд учел 6,5 лет предварительного заключения как 13 лет основного наказания Пукачу.

Напомним, ранее Пукач утверждал о том, что к убийству Гонгадзе причастны Кучма и Литвин.