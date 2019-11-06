Поляка наказали на уничтожение вывески консульства Украины

В Польше оштрафовали вандала за украинскую вывеску / Фото: flickr.com/wlodi

Суд Польши оштрафовал на тысячу злотых 29-летнего поляка Томаша А., который повредил консульскую вывеску с гербом Украины.

Как сообщает Польское радио, инцидент случился в апреле 2019 года в центре польского города Ополе.

Мужчина ночью в состоянии алкогольного опьянения намеренно повредил табличку, которая висела на здании почетного консульства Украины в Польше.

Прохожие утром сообщили в полицию. Стражи порядка выяснили, что правонарушителем оказался Томаш А., который утверждал, что негативных чувств по отношению к Украине и украинцам не испытывает, а вывеску повредил, будучи пьяным, и из хулиганских побуждений.

Окружной суд в Ополе, помимо штрафа, присудил злоумышленнику покрыть расходы на восстановление вывески и компенсировать судебные издержки.

Судья подчеркнул, что наказание было относительно мягким, поскольку Томаш А. признал свою вину, раскаялся и сотрудничал с правоохранителями во время следствия.

Напомним, ранее в польском городе Познань украинского актера Юрия Марка жесткого избили. До этого в Польше самоубийца упал на украинца с высоты 18 этажа.