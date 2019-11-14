Подделал гражданство: в ГПУ назвали причины задержания мужа нардепа Скороход

Алексей Алякин подделал гражданство Украины и был разоблачен / Фото: Коммерсантъ

Супруг нардепа от партии Слуга народа Анны Скороход Алексей Алякин был задержан вследствие того, что сфальсифицировал факт получения украинского гражданства, о чем свидетельствуют многочисленные судебные разбирательства.

"Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Вопрос об экстрадиционном арест решается в судебном порядке. Экстрадиционную проверку проводит прокуратура г.. Киева, по ее результатам будет сделан вывод об отсутствии или наличии обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче. Ранее данный гражданин пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины путем предоставления миграционной службе ложных сведений", - сказано в сообщении ГПУ в Facebook.

В ведомстве констатировали, что 9 августа прошлого года данного гражданина уже задерживали в Киевской области, и он содержался под стражей на протяжении трех месяцев, а затем был отпущен под домашний арест. Затем якобы был установлен факт получения украинского гражданства, поэтому арест был отменен.

Как сообщает в своем Telegram-канале экс-нардеп Сергей Лещенко, решение о получении Алякиным гражданства в 2013 году дважды отменялось Государственной миграционной службой в связи с предоставлением Алякиним при оформлении гражданства ложных сведений и поддельных документов.

По данным Лещенко, Алякина лишил гражданства за незаконное оформление документов, однако он обжаловал это решение. Однако апелляционный административный суд отказал в удовлетворении исковых требований, и правонарушитель был задержан.

Как известно, на заседании парламента Скороход с трибуны заявила, что задержан ее муж Алексей Алякин. По ее мнению, причиной этого является ее политическая позиция и отказ поддержать законопроект о рынке земли.

Напомним, ранее председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия будет инициировать исключение из фракции народного депутата Анны Скороход, муж которой, по его словам, "запугивал" депутатов.

Затем народный депутат от фракции Слуга народа Ирина Верещук высказала мнение, что ситуация с обвинением ее коллеги по политсиле Анны Скороход выглядит безосновательной для такого серьезного наказания, как исключение из фракции.