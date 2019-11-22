Труханов объяснил, зачем ему понадобились медпроцедуры: ЗОЖ виноват / УНИАН

Необходимость в операции, из-за которой мэр Одессы Геннадий Труханов находится в больнице, пока в его мэрии идут обыски, вызвана здоровым образом жизни Труханова, а точнее – занятиями спортом.

Саму операцию он, к слову, окрестил "определенными медицинскими процедурами".

"Чрезмерные занятия спортом дали свой результат, к сожалению, отрицательный. Мне пришлось прислушаться к мнению врачей и экстренно сделать определенные медицинские процедуры. Все хорошо", – сообщил мэр Одессы у себя в Facebook.

При этом медицинский персонал больницы Труханов очень хвалит. И обещает выйти на работу 25 ноября, в понедельник: по его словам, он к такому сценарию готов.

Читайте такжеАвария танкера у берегов Одессы: тонны нефтепродуктов вылились в мореВ комментариях многие желают ему скорейшего выздоровления. Хотя нашлись и скептики.

"На суд в Киеве не пришел, в мэрии СБУ ГПУ и НАБУ))) Клиника хоть в Украине??)) Беги, Гена!" – пишет Alex Smith.

"А шо ж ему такое оперировали? Вот весь город интересуется, почему такая тайна?" – задается вопросом Сергей Кучеровский.

Напомним, в июле 2019 одесский районный суд оправдал Труханова и других фигурантов его дела о злоупотреблениях при покупке здания завода "Краян". Представители САП тогда на оглашение приговора не явились.

Ранее НАБУ закрыло уголовное дело против Труханова по факту незаконного обогащения.

Напомним, феврале 2018 года Труханова правоохранители задержали в аэропорту Борисполь по так называемому "делу завода Краян".

Затем суд наложил арест на имущество градоначальника и его заместителя Павла Вугельмана.

Позднее Геннадия Труханова отпустили на поруки нардепа Дмитрия Голубова.

12 июня 2018 года Соломенский райсуд Киева снял все обязательства с одесского градоначальника Геннадия Труханова и постановил возвратить ему загранпаспорта.