"Ничего не вижу": суд определился с приговором Труханову

Суд определился с приговором Труханову / timer-odessa.net

В Одессе Малиновский районный суд оправдал мэра Геннадия Труханова и других фигурантов его дела о злоупотреблениях при покупке здания завода "Краян".

Их признали невиновными в завладении бюджетными средствами. Судья заявил, что состава преступления в их действиях не видит.

Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры на оглашение приговора не явились. Зато туда попытался прорваться Михаил Саакашвили – но безуспешно: полиция оцепила зал судебных заседаний, после чего вывела политика из здания.

Ранее НАБУ закрыло уголовное дело против Труханова по факту незаконного обогащения.

Напомним, феврале 2018 года Геннадия Труханова правоохранители задержали в аэропорту Борисполь по так называемому "делу завода Краян".

Затем суд наложил арест на имущество градоначальника и его заместителя Павла Вугельмана.

Позднее Геннадия Труханова отпустили на поруки нардепа Дмитрия Голубова.

12 июня 2018 года Соломенский райсуд Киева снял все обязательства с одесского градоначальника Геннадия Труханова и постановил возвратить ему загранпаспорта.