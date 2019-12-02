Украинский корвет Прилуки провел учения с кораблем НАТО

Украинский патрульный катер Прилуки 1 декабря провел в Черном море совместную тренировку с корветом ВМС Франции Commandant Birot.

"Во время выполнения совместных маневров в открытом море, корабли стран отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса. Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе группы кораблей", - сказано в сообщении Министерства обороны Украины.

По словам командира патрульного катера Прилуки капитана 3-го ранга Владимира Углинского, совместные учения с кораблями НАТО станут для украинского судна отличным опытом, который позволит в будущем выполнять задания на высоком уровне.

В тренировке приняли участие курсанты Института ВМС Одесской морской академии.

Как ранее сообщалось, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не готово принять Украину из-за риска возникновения прямого конфликта с Россией.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, считает, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в Евросоюз.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Украина станет членом Альянса. Чтобы приблизиться к членству в Североатлантическом альянсе, Украине следует сфокусироваться на реформах. Кроме того, Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членов Альянса.