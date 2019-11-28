США урежут финансирование НАТО в пользу Украины

Ранее Вашингтон предоставлял около 22% прямого финансирования НАТО / Фото Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить взносы в коллективный бюджет НАТО с 22% до 16%. Сэкономленные средства планируют направить на поддержку безопасности в таких европейских странах как Грузия и Украина.

Как сообщает CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников и чиновников НАТО, Вашингтон стремится урезать свой взнос, чтобы привести его в соответствие с Германией, которая предоставляет 14,8%.

Нехватку средств планируют дополнить другие члены НАТО - они согласовали новую формулу на этой неделе. В частности, увеличится доля расходов со стороны большинства европейских союзников и Канады, а доля США, наоборот, уменьшится.

По словам одного из представителей Минобороны США, средства, которые Штаты сэкономят на НАТО, Вашингтон использует для финансирования других военных программ и программ по безопасности. В частности, речь может пойти о странах, которые не являются членами НАТО (Украине и Грузии) и которые противостоят России.

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Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Североатлантический альянс за отсутствие координации по стратегическим решениям между США и союзниками. По его словам, у Альянса наступает "смерть мозга" и НАТО находится в коматозном состоянии.

На заявление Макрона отреагировали Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель. В частности, Меркель подчеркнула, что слова Макрона являются чрезмерно "резкими", а Столтенберг отметил, что НАТО не утратило свою мощь.