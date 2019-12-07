"Крым начинают признавать российским": в России высмеяли "марш за Крым" Чубарова

В России назвали впровокацией "марш за Крым" Чубарова / ru.krymr.com

Заявление главы Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова, который ранее пришел в бешенство из-за Эрдогана, о намерении провести "марш на Крым" в России назвали провокацией.

"Все эти марши проходили не дальше нейтральной территории, с каждым разом участников марша становилось всё меньше и меньше", — высказался депутат Госдумы Руслан Бальбек, и добавил, что не стоит вообще придавать значения подобным заявлениям.

Бальбек также напомнил, что в последней раз Чубаров вместе с 20 сторонниками "устроил настоящие овации себе и им в ста метрах от Крыма".

В то же время член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов убежден, что заявление Чубарова является лишь провокацией.

Билялов отметил, что такие выступления связаны с настроением в мире — постепенно аннексированный Крым "начинают признавать российским".

Заявление Чубарова таксже считает провокацией глава "крымско-татарской национально-культурной автономии" Эйваз Умеров.

"Основная цель акции — провокация и привлечение к себе внимания. Зная организаторов акции, могу сказать, что это не более чем громкий анонс", — сказал Умеров, передают росСМИ.

Читайте такжеРоссия заблокировала декларацию ОБСЕ из-за КрымаНапомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предостерег президента Владимира Зеленского от замалчивания темы аннексии Крыма. По его словам, глава украинского государства сделает подарок хозяину Кремля Владимиру Путину, если промолчит про Крым в Париже 9 декабря.

При этом Чубаров считает, что Зеленский в преддверии саммита "нормандской четверки" стал реже говорить об украинском полуострове.

"У нас есть большая тревога по этому поводу. Если еще в октябре президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что в ходе встречи "Нормандской четверки" он обязательно скажет о необходимости возвращения как Крыма, так и Донбасса, то в последнее время в его риторике слово "Крым" в связи с "Нормандской встречей" исчезло", – отметил Чубаров.