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Убийство сына депутата Соболева: копы засекретили данные о заказчиках

14 декабря 2019, 14:01

Правоохранители отказываются сообщать, будут ли проверены на полиграфе те, кого обвинил в покушении на себя Соболев.

Вячеслав Соболев
Копы засекретили материалы дела Соболева / из соцсетей

Национальная полиция засекретила информацию о возможных заказчиках покушения на убийство бывшего депутата Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеслава Соболева в центре Киева, в результате которого 1 декабря, в воскресенье, был застрелен его трехлетний сын.

Отметим, в Нацполиции отказались предоставить информацию о том, кто является заказчиком преступления и будет ли проведен "полиграф" с участием бывшего депутата Верховной Рады Александра Грановского (БПП) и других лиц, которых упомянул сам Соболев.

Нацполиция сослалась на статью 222 Уголовного процессуального кодекса, отметив что эта информация является тайной досудебного расследования и не может быть обнародована, передают Українські новини.

Читайте такжеСнайпер пояснил, как пуля срикошетила в ребенка СоболеваНапомним, 4 декабря отец убитого ребенка, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев назвал тех, кто мог его заказать.

По его словам журналистам в зале суда, где избирали меру пресечения подозреваемому в убийстве его сына, это двое судей.

Кроме того, он упомянул две фамилии: Вацлавский, а также экс-нардепа и соратника Петра Порошенко Александра Грановского, которого еще называли "смотрящим за судьями от Порошенко".

Чуть позже, в тот же день, 4 декабря, бывший нардеп и соратник Петра Порошенко Александр Грановский публично опроверг свою причастность к этому делу и заявил о готовности пройти проверку на полиграфе.

"Мне не знакомы чувства и состояние человека, который потерял ребенка. Очень надеюсь, что меня будут хоронить мои дети, как по-человечески правильно заметил Вячеслав Соболев в своем интервью журналистам. Несмотря на то, что Слава предположил, что я могу знать людей, причастных к этим чудовищным событиям, я зла не держу - уверен, родителям приходят на ум даже небылицы в эти минуты. Я полностью разделяю их горе.

Слава, я не так воспитан, чтоб хоть на секунду задуматься о подобном. Но в такие трудные для тебя минуты цена слов, вероятно, очень низкая. Те, кто подбросил Славе такую версию - мрази. Но и это не так важно сейчас", - написал Грановский на своей странице в Фейсбуке.

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