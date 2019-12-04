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"Мрази, зла не держу": Грановский ответил на обвинение в заказе покушения на депутата Соболева

4 декабря 2019, 16:23

Грановский уточнил, что готов пройти проверку на полиграфе, чтобы быстрее избавиться от подозрений в свой адрес.

Александр Грановский
Грановский ответил на обвинение в заказе покушения на Соболева / УНИАН

В среду, 3 декабря, бывший нардеп и соратник Петра Порошенко Александр Грановский, которого обвинил в заказе убийства своего сына депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, публично опроверг свою причастность к этому делу и заявил о готовности пройти проверку на полиграфе.

"Мне не знакомы чувства и состояние человека, который потерял ребенка. Очень надеюсь, что меня будут хоронить мои дети, как по-человечески правильно заметил Вячеслав Соболев в своем интервью журналистам. Несмотря на то, что Слава предположил, что я могу знать людей, причастных к этим чудовищным событиям, я зла не держу - уверен, родителям приходят на ум даже небылицы в эти минуты. Я полностью разделяю их горе.

Слава, я не так воспитан, чтоб хоть на секунду задуматься о подобном. Но в такие трудные для тебя минуты цена слов, вероятно, очень низкая. Те, кто подбросил Славе такую версию - мрази. Но и это не так важно сейчас", - написал Грановский на своей странице в Фейсбуке.

Также Грановский уточнил, что готов пройти проверку на полиграфе, чтобы быстрее избавиться от подозрений в свой адрес. 

"Я конечно же принимаю предложение пройти проверку на полиграфе, чтоб как можно скорей отсечь такую версию. Я внимательно послушал видеорепортаж: прошу журналистов не тиражировать то, что не было сказано Славой. Я живой человек, я ценю людей, ценю жизнь и за свои почти 40 лет никогда о подобном не слыхал. Слава Богу, что Слава не считает, что я лично к этому причастен, но почему-то думает, что мне могут быть известны какие-то обстоятельства этой трагедии", - пишет экс-нардеп.

Отметим, в комментариях под сообщением Грановского люди пишут, что обвинение Соболева абсурдны.

"Понятно,что горе родителей безгранично, но подобные заявления - какой-то абсурд.Все ,кто тебя знает, могут это подтвердить", - отметила Александра Мезинова.

"Жуткая история. С еще более жуткими последствиями, возможно", - добавила Ирина Багалий.

"А возможно, что за скальп настоящего заказчика его кто-то попросил дать ваш скальп? Тогда и Соболеву надо на детектор...и не в Украине", - спросил некто под ником Асанте Сана.

"Наверное, возможно все. Я не хочу в этом ковыряться. Для меня важно ответить на поставленные вопросы. Так уголовные дела невозможно расследовать. Я ж не переживаю", - ответил Грановский.

"Это видимо в состоянии аффекта. И человек не понимает, что обвинения не по адресу", - сказал Игорь Нестеренко.


Читайте такжеУбийство 3-летнего сына депутата Соболева: копы показали оружие с дешевым китайским прицеломНапомним, ранее отец убитого 1 декабря ребёнка, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев назвал заказчиков покушения на него. По его словам, это двое судей. Кроме того, он упомянул две фамилии: Вацлавский, а также экс-нардепа и соратника Петра Порошенко Александра Грановского, которого еще называли "смотрящим за судьями от Порошенко".

"Саша присядь на детектор. Расскажи, как "Буквы" (имеется в виду сайт bykvu.com - Ред.) над о мной издевались", - заявил Соболев.

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