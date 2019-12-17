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Убийство ребенка в центре Киева: установлен организатор покушения на Соболева

17 декабря 2019, 15:00

Решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

соболев, сын
В результате покушения погиб трехлетний сын Вячеслава Соболева / informator.ua

Организатором покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, является 25-летний уроженец России.

На сегодняшний день решается вопрос об объявлении его в международный розыск, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, имевшего опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области… Мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере $40 тысяч, на что последний согласился", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для реализации плана организатор предоставил стрелку информацию о потерпевшем, образе его жизни, адресах проживания, работы и т.д., а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства. Свои инструкции по организации преступления он оказывал исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.

Читайте также"Сердце чувствует": жена Соболева внезапно заступилась за соратника ПорошенкоВ свою очередь исполнитель преступления привлек соучастника, самостоятельно определил для совершения убийства площадку у ресторана в центре Киева, где регулярно появлялся потерпевший и вечером 1 декабря, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, произвел выстрел, смертельно ранив мальчика.

"На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу Российской Федерации в организации заказного убийства по ч.2 ст.15 п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 декабря отец убитого ребенка, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев назвал тех, кто мог его заказать.

По его словам журналистам в зале суда, где избирали меру пресечения подозреваемому в убийстве его сына, это двое судей.

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Кроме того, он упомянул две фамилии: Вацлавский, а также экс-нардепа и соратника Петра Порошенко Александра Грановского, которого еще называли "смотрящим за судьями от Порошенко".

Чуть позже, в тот же день, 4 декабря, бывший нардеп и соратник Петра Порошенко Александр Грановский публично опроверг свою причастность к этому делу и заявил о готовности пройти проверку на полиграфе.

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