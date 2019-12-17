Боевой задор: в Польше размахивающий пистолетом украинец добивался зарплату

Пистолет. Иллюстративное фото / УНИАН

В Польше 44-летний заробитчанин из Украины открыл стрельбу, угрожал своему работодателю и требуя заработанных денег.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Polckie Radio. По данным журналистов, происшествие произошло на территории одной из фирм в городе Пястув, которой владеет поляк.

Как рассказали в полиции, в день, когда произошел инцидент, поляк уволил украинца. Через несколько минут тот вернулся - но уже с пистолетом. Угрожая оружием, он потребовал денег.

Завязалась драка, поляк получил удар в лицо и рухнул на пол. В комнате громыхнули три выстрела. Никто, однако, не пострадал. Поляку удалось удалось убежать и вызвать полицию.

Украинец был оперативно арестован. Сейчас ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком не менее чем на три года.

Напомним, ранее в польском Лодзе жестоко зарезали украинского заробитчанина. До этого на ферме в Люблинском воеводстве зарезали сразу двух украинских заробитчан.