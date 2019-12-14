Пьяная резня: в Польше жестоко расправились с украинским заробитчанином

В Польше зарезали украинского заробитчанина / Фото: chrn.gp.gov.ua

В Лодзе нашли мертвым 24-летнего украинца, который приехал в Польшу на заработки.

Как рассказали соседи, они слышали шум, а потом крик женщины - девушки жертвы. На кухне полицейские нашли тело с несколькими ножевыми ранениями, передает ТСН.

Как сообщается, что убитый молодой человек снимал квартиру с 42-летним соотечественником.

По данным полиции, мужчины якобы вечером изрядно выпили и поссорились. Также сообщается, что убийцу уже задержали, а также проводится опрос свидетелей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше на ферме в Люблинском воеводстве зарезали двух украинских заробитчан.