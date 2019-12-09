На ферме в Польше зарезали двух украинских заробитчан

По подозрению в убийстве украинцев в Польше задержан мужчина / lublin112.pl

В Польше на ферме в Люблинском воеводстве зарезали двух украинских заробитчан.

По информации, два тела украинцев со следами насильственной смерти нашли в воскресенье, 8 декабря.

Отметим, по подозрению в убийстве местные копы задержали 36-летнего мужчину. Также стало известно, что подозреваемый в убийстве – соотечественник погибших, он знал своих жертв, так как тоже трудился вместе с ними на ферме.

"По данному делу полиция задержала 36-летнего гражданина Украины. Полицейские определили, что мужчина знал жертв и работал с ними на ферме. Сегодня продолжаются процессуальные действия. Такое преступление карается пожизненным заключением", - сказано в сообщении.

Мотивы преступления пока неизвестны, пишет Lublin 112.

Читайте такжеГибель двоих заробитчан в Польше: стали известны новые подробностиНапомним, ранее в польском Кракове студент из Украины получил удар ножом в спину, который ему нанесли его же земляки.

Как сообщает издание RMF24, трагический инцидент произошел 19 ноября поздно ночью на улице Станислава Скаржиньського возле одного из общежитий Краковского политехнического института.

20-летнему гражданину Украины нанесли тяжелое ранение ножом в область спины, а также осуществили несколько ударов по ягодицам.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию. Раненного студента экстренно госпитализировали. Свидетели уверяют, что пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.