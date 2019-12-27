Дело Альперина: суд арестовал имущество "крестного отца контрабанды"

Вадим Альперин / Фейсбук В.Альперина

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "крестным отцом контрабанды".

Как сообщил источник Українських новин в правоохранительных органах, арестована недвижимость, банковские счета, автомобили и другое имущество Альперина.

"Его имущество арестовано", - подчеркнул источник агентства.

Напомним, 27 ноября Альперина задержали на входе в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение Альперину.

29 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Вадиму Альперину в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог. Срок ареста назначили до 25 января, а залог определили в размере 70 млн грн.

3 декабря стало известно о том, что Альперин вышел из СИЗО.