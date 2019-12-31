"Сжигание ведьмы": уволенная замглавреда Cosmopolitan впервые после скандала вышла на связь

Евгения Плихина ранее лишилась работы в журнале Cosmopolitan Ukraine / Facebook

Экс-заместитель главного редактора популярного журнала Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина, которая ранее лишилась работы из-за саркастического поста в Facebook о похоронах погибшего на Донбассе военного Дениса Волочаева, после долгого молчания вышла на связь.

Девушка опубликовала новый пост в соцсети, в котором снова извинилась за свой неуместный "юмор на похоронную тему".

"Бывает так тошно, что только юмор и ирония спасают. Эти полсекунды вашего хорошего настроения стоят всех моих трудов. Поэтому мне вдвойне тяжело и стыдно от того, что мой текст сделал людям больно. Это противоречит всему, что я пытаюсь делать", – написала Плихина.

Девушка напомнила, что скандальную запись удалила сразу же после негативного отзыва одного из пользователей, однако потом столкнулась с тем, что"тысячи людей целенаправленно угрожали ей физической расправой, грубо оскорбляли, преследовали родителей, хамили коллегам, унижали друзей, объявляли денежное вознаграждение за насилие".

"Публичная порка превратилась в сжигание ведьмы", – пожаловалась Плихина и отметила, что не считает устроенную ей "травлю адекватной критикой или логичной реакцией на (да, беспринципный, но не репортажный) текст".

Напомним, 5 декабря бренд Cosmopoliten Ukraine сообщил о том, что Евгения Плихина уволена с поста зама главного редактора. из-за скандального поста в Facebook о похоронах убитого на Донбассе бойца АТО, который служил в СБУ.

Позже Плихина попала на сайт Миротворец. Мать Евгении Плихиной Елена попросила прощения за слова ее дочери, которая в ироничном тоне комментировала похороны убитого на Донбассе бойца Альфы, Героя Украины Дениса Волочаева.