"Пора казнь возвращать": в Сети шокированы новой кровавой резней в Киеве

В Киеве неизвестный нанес девушке 17 ножевых ранений / xxivek.com.ua

В Киеве разыскивают мужчину, который напал на девушку и нанес ей 17 ножевых ранений.

Преступление произошло в ночь на вторник, 7 января, в Голосеевском районе на проспекте Лобановского у дома №115, сообщает ресурс Dtp.kiev.ua.

Отмечается, что пострадавшая возвращалась с работы и не дошла буквально 200 метров до своего дома.

"Сзади подошел парень, начал сразу размахивать ножом и душить, девушка с перепугу сказала "Забирай все что у меня есть", в ответ он сказал: "Снимай штаны", - говорится в сообщении.

При этом девушка попыталась убежать, однако нападавший побежал вслед за ней и нанес 17 ножевых ранений, из них 2 ранения в легкие.

"Спасло то, что куртка была плотная и разрезы в легких не очень глубокие. Девушка попыталась дойти домой, но у нее хватило сил только поднялся к лифту, далее она потеряла сознание, к счастью ее нашли соседи", - подчеркивается в информации.

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В свою очередь в Голосеевским управлении Нацполиции заявили о розыске подозреваемого в нападении: мужчина 33 – 37 лет, рост 170, русые волосы, был одет в чёрную куртку с капюшоном.

/ @dtp.kiev.ua

Отметим, что пользователи гневно отреагировали на новое сообщение о беспределе в Киеве:

"Может пора уже смертную казнь возвращать? а то скоро вечером из дома выйти нельзя будет", "Опять отпустили из психушки того парня что на воскресенке и троещине летом резал людей?", "Найти эту мразь и четвертовать на месте", - пишут пользователи в Сети.

Как ранее сообщал Главред, владельцы квартиры в Киеве обнаружили изрезанные тела двух девушек. Позже правоохранители озвучили данные подозреваемых в убийстве. По данному факту открыли уголовное производство. Позднее полиция задержала подозреваемых в убийстве.