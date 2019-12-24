Резня в Харькове: мужчина взял заложницу и ранил полицейского

В Харькове мужчина взял заложницу и ранил полицейского / Фото: nikvesti.com

В Харькове злоумышленник взял в заложницы женщину, а также тяжело ранил полицейского при попытке его задержания.

Как подчеркнули в областной полиции, около 09:30 местная жительница возвращалась из детского сада, куда отвела своего ребенка, а неподалеку от оврага на нее напал неизвестный мужчина, который приставил к ее горлу нож.

Прибывшие на место происшествия правоохранители узнали, что напавший хочет немедленно увидеть своего знакомого, которого может обменять на захваченную женщину. Начальник уголовного розыска районного отдела полиции предложил обменять себя на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил ее.

В свою очередь полицейский, оказавшись рядом с вооруженным злоумышленником, предложил ему закурить. Когда тот отвлекся на зажигание сигареты, сотрудник уголовного розыска бросился на злоумышленника, но тот успел ударить его ножом.

Вследствие этого правоохранитель был госпитализирован в больницу, сейчас его оперируют медики.

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Злоумышленник задержан, сейчас с ним работают следователи. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.147 (захват заложников) и 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины, санкция которых предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше зарезали украинского заробитчанина.