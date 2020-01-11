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"С*ки, плевать на извинения": иранские соболезнования возмутили украинцев в Сети

11 января 2020, 10:57

После признания Ираном вины и извинений президента Хасана Рухани высказались многие пользователи соцсетей, при этом большинство из них возмущены.

самолет разбился в Иране
Украинцы возмущены извинениями властей Ирана из-за атаки на Боинг / Фото twitter.com/alihashem_tv

Заявление властей Ирана, что его военные в среду, 8 января, сбили украинский лайнер Boeing 737-800 компании МАУ "непреднамеренно, из-за человеческой ошибки", наделало шума в Сети.

Отметим, самолет Международных авиалиний Украины рейса PS752, следовавший из Тегерана в Киев, в среду, 8 января, разбился в Иране. Борт вылетел из аэропорта Хомейни в 04:42, но через две минуты перестал подавать сигналы и пропал с радаров. Тогда власти Ирана поспешили заверить широкую общественность, что украинский лайнер потерпел крушение из-за технической проблемы.

Так вот, все это время украинцы активно следили за происходящим и молниеносно реагировали на всю информацию касательно авиакатастрофы.

После признания Ираном вины и извинений президента Хасана Рухани высказались многие пользователи соцсетей, при этом большинство из них возмущены.

"На кой сдались эти извинения?! Людей нет! Ошибок не должно быть в таких случаях!!!", - говорит Дмитрий Коваленко.

"Ввсе-таки, те що Іран визнав власну відповідальність, викликає повагу. На відміну від Хуйла і Кацапії", - пишет Владимир Бондал.

"Вообще то надо уточнить что ранее никто никогда не брал ответственность за сбитый борт. Украина юридически тоже не взяла за Тель Авив- Новосибирск. а про рплу вообще молчу . Поэтому то что они только 3 дня скрывали это вообще прецедент в мировой практике", - высказалась Светлана Светлая.

"Это было ясно ещё по ночному, первому видео его падения!", - считает Павел Бубенко.

"Іран країна по території трохи менша за всю Європу.ПВО Ірану могло "не помітити" чужий літак,якби той летів від кордону до столиці? А напрямок польоту ПВО Ірану може встановити?Від столиці,чи до столиці ? А чому і до ,і після катастрофи інші судна злітали за розкладом? А хто обслуговує оті російські ПВО?А чи не здається вам, що полювали саме на українське судно? Многоходовочка? Не забули,кого саме хотіли збить в небі під Донецьком?", - добавила Раиса Бабич.

"Намеренно!!! Только на этом должна настаивать Украина! Раз врали изначально, (технические причины называли)!!!", - убеждена Светлана Владимировна.

"Таке враження, що склалася недобра міжнародна традиція - у разі проблем (криза, загроза, небезпека), одразу стріляй в українця і тобі за це нічого не буде.Треба подякувати за це нашим "закордонним друзям" , які умовили віддати ядерну зброю і тим ̶п̶і̶*а̶р̶а̶с̶а̶м̶ талановитим українським політикам, що зброю таки віддали", - добавил Андрей Шарпенко.

"Схоже всіх причетних до авіатрощі необхідно посадити до одного літака і поцілити в нього ракетою.Мабуть тоді наступить МИР на ПЛАНЕТІ Земля!Люди, СХАМЕНІТЬСЯ!!!!!", - предложила Зинаида Стариковская.

"Ну наконец-то признали. Наверное все эти дни, взвешивали все ЗА и ПРОТИВ!", - сказал Алекс Иващенко.

"Свежо предание, да верится с трудом! Классика жанра: Хотели кого-то из пассажиров на борту уничтожить, типичный русско-иранский способ устранять неугодных. Ну а если учесть, что задержка была из-за выгрузки, то возможно что на борту было нечто ценное, что не должно было быть вывезено... Этим " глубоко верующим" цена человеческой жизни неведома, только деньги для них главная ценность жизни и власть с помощью которой они эти деньги получают! , а не зарабатывают как простые люди", - предположила Светлана Арндт.

"А зразу с*ки не визнавали своєї вини !!! Хотіли на МАУ всн скинути. Четвертувати подонків", - возмутился Богдан Заец.

"Извинились? Да плевать на извинения. Как жить семьям? Как жить отцу, который потерял детей и жену? Как жить родителям которые потеряли смысл жизни? Адище какое-то", - подчеркнула Карина Забара.

"Бред... рядом с гражданским аэропортом, гражданский самолёт был принят за враждебную цель..", - удивился Сергей Чернигов.

"Так не видно що він там залетів а не прилетів з америки...ну це як діти.....і морозились скільки днів тіпамне в курсі нічого !думали пройде ..то ящик не віддадуть то він пошкоджений...с*чари!!!!",- считает Роман Деревянченко.

Читайте такжеЗеленский отреагировал на признание Ирана насчет гибели Боинга МАУНапомним, ранее президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования после случайной ракетной атаки, в результате которой был сбит украинский Boeing.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы передаю всем семьям погибших. Я выражаю искренние соболезнования", - высказался президент Ирана на своей странице в Твиттере.

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