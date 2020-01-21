Украинским школьникам будут рассказывать о деккомунизации

Декоммунизация идет в украинские школы / Aktualnoe.net

Институт национальной памяти подготовил цикл лекций о декоммунизации, которые подготовлены специально для донесения до сознания детей в школах страны и в рамках иных мероприятий.

"Самая главная задача — это чтобы большинство людей на местах сами хотели изменить свое пространство. Мы размышляем как подать так, чтобы молодежь, активная часть населения, это хотела делать. Потому что мы сейчас видим, что где-то есть равнодушные люди, где-то есть ностальгирующие, а есть активисты, которые категорически против. Надо сделать так, чтобы большинству было интересно такое перевоплощение", - рассказал руководитель Института Антон Дробович Украинским новинам.

Директор Института нацпамяти анонсировал проведение в марте 2020 года в Каховке семинара по креативной декоммунизации. Мероприятие ставит целью выяснить, что необходимо делать обществу для освобождения своего пространства от коммунистических символов.

По словам Дробовича, декоммунизация будет успешной, если люди самостоятельно захотят освободиться от символов советского прошлого.

Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский полагает, что улицам в стране можно давать имена в честь современных украинских героев, не вызывающих противоречий у населения.

Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в деталях и с подробностями рассказал о судьбе закона о декоммунизации.