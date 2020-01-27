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Посольство США тратит десятки тысяч долларов на пиар главы ГПУ Рябошапки

27 января 2020, 20:15

На грантовые средства размещается реклама в социальных сетях.

Рябошапка
Рябошапка получает гранты США на рекламу Офиса генпрокурора / Фото: УНИАН

В Facebook в начале 2020 года пользователи неоднократно увидели оплаченную рекламу Офиса генерального прокурора.

Журналисты издания Страна просчитали, что бюджет каждого объявления составляет около 100 долларов.

Объявления, как правило, посвящены кадровой политике правоохранительной структуры, а также набору новых прокуроров. В соцсети можно увидеть на данный момент девять рекламных постов, один из которых активен.

Офис генерального прокурора официально свою рекламу не оплачивает, это осуществляет ООО Стратком. Компания официально носит название Центр стратегических коммуникаций Стратком, ее возглавляет координатор проекта Минобороны Игры непокоренных Оксана Горбач. Эта структура была создана в 2015 году и, помимо прочего, занимается пиаром действий власти. На своей странице в Facebook компания указала, что оказывает подбору прокуроров информационную поддержку.

Важный нюанс работы Страткома в том, что всю ее деятельность оплачивает бюджет США.

На сервисе GovTribe можно получить информацию о предоставленных США грантах. Так, в ноябре 2019 и январе 2020 года Стратком получил два гранта на информационную поддержку Офиса генпрокурора - 15 и 24 тысячи долларов. То есть за два месяца на рекламу Рябошапки ушло около 40 тысяч долларов. Также 5,3 тысячи долларов было выделено на на тренинги по медиакоммуникации для Госпогранслужбы. Ранее Стратком получал весьма крупный грант в размере 74 тысяч долларов на реформы в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Отмечается, что гранты выделяет Международное бюро по борьбе с наркотиками США и посольство Америки в Украине. В частности, правоохранителям помогает в большей степени антинаркотическое ведомство США.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка получил за декабрь 2019 года заработную плату в размере 259 тысяч 336 гривен.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку урегулировать ситуацию с завышенными зарплатами топ-чиновников.

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