Надбавки, доплаты и премии: названа впечатляющая зарплата Рябошапки

Руслан Рябошапка / Фото LB.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка получил за декабрь 2019 года заработную плату в размере 259 тысяч 336 гривен.

При этом зарплата генпрокурора оказалась почти в 4 раза больше его оклада, пишут Українські Новини.

Как пояснили агентству в Генпрокуратуре, оклад Рябошапки составил 37 тысяч гривен.

В то же время заработная плата генпрокурора указана с учетом надбавок, доплат и премии.

Агентство добавляет, что точную сумму, которую после удержания налогов и сборов получил Рябошапка, выяснить не удалось.

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Напомним, накануне президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку урегулировать ситуацию с завышенными зарплатами топ-чиновников.