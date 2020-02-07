В Польше украинцы попались на подделке документов для иностранцев

Украинцы за деньги трудоустраивали в Польше нелегалов / Фото: Польское радио

В Польше полиция задержала двоих граждан Украины, гражданина Азербайджана и местную жительницу за организацию преступной схемы подделки документов для иностранцев.

Как сообщает Польское радио, злоумышленники нелегально устраивали иностранных граждан на работу в Польшу, оформляя им поддельные документы за солидное вознаграждение.

Предварительно правоохранители выяснили, что группировка успела "трудоустроить" порядка 500 иностранцев, обеспечив их фиктивными документами.

"Группа благодаря „подставным фирмам" фиктивно наняла минимум 537 иностранцев из Азербайджана, России, Грузии, Украины, Узбекистана, Турции, Пакистана, Ирана, Ирака, Казахстана, чтобы потом сделать разрешения на пребывание и разрешения на работу, которые позволяли иностранцам незаконный въезд и пребывание на территории Польши и других стран ЕС", - сказали в Надвисланском отделе Пограничной службы Польши.

В Варшаве и в окрестностях Груйца польские силовики задержали четырех подозреваемых, среди них и граждане Украины. В квартирах и так называемых офисах дельцов были изъяты документы и электронные носители. Бюджет преступной группировки, включая автомобили и электронику, составлял порядка 470 тысяч злотых.

Как ранее сообщалось, количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу за год увеличилось с 46,7 тысяч (в 2018 году) до В 2019 году 58,5 тысячам украинцев отказали во въезде в Польшу.

Напомним, растет число пожелавших остаться в Польше заробитчан.