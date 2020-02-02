Польша массово отказывает украинцам во въезде: что известно

Абсолютное большинство отказов была выдано при пересечении наземной границы / фото: zaxid.net

Количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу за год увеличилось с 46,7 тысяч (в 2018 году) до В 2019 году 58,5 тысячам украинцев отказали во въезде в Польшу.

Как сообщает аналитический центр Европа без барьеров, в 2018 году этот показатель был на уровне 46,7 тысяч.

В сообщении отмечается, что абсолютное большинство отказов была выдано при пересечении наземной границы, а главыми причинами отказов стали неподтвержденная цель поездки (34,9 тысяч) и нехватка средств у путешественника (12,8 тысяч).

По словам исполнительного директора Европы без барьеров Ирины Сушко, не последнюю роль играет несовершенство методов пограничных служб ЕС.

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"Нам известно, что некоторые граждане Украины получили отказ из-за отсутствия наличных средств, а банковскую карту в качестве доказательства у них не приняли", — добавила Сушко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что растет число пожелавших остаться в Польше заробитчан.