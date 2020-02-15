"Это действительно апокалипсис": глава ОБСЕ шокирован после посещения Станицы Луганской

Эди Рама остался под впечатлением после поездки на Донбасс / Фото: REUTERS

Действующий глава ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама заявил после посещения Станицы Луганской, что очень хотел бы привезти в регион сторонников пророссийских сил в Европе, чтобы показать реальную жизнь украинцев в прифронтовой зоне.

"Я посетил район Станицы Луганской. Я бы очень хотел привезти туда всех восточногерманских избирателей ультраправых, чтобы они увидели, каким может быть жизнь в то время, когда они жалуются, как им плохо в восточном Берлине", - сказал Рама на Украинском ланче, который состоялся на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

По словам политика, его впечатлило, что в таких нечеловеческих условиях вынуждены существовать тысячи украинских граждан.

"Это действительно апокалипсис, и тысячи людей должны переходить этот мост, который был построен с помощью президента Зеленского", - сказал Рама.

Как известно, такое заявление премьер-министр Албании сделал в связи с тем, что представители немецкой правопопулистской партии Альтернатива для Германии приехали в оккупированный Луганск. Они приняли участие в мероприятиях, организованных боевиками, а также публично заявили о необходимости отмены санкций против России.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может пойти на совместный контроль границы на Донбассе с представителями "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что местные выборы в Украине осенью также должны состояться на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму.