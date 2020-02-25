Заместитель генпрокурора рассказал, какие посадки успокоят украинцев

Виктор Чумак / УНИАН

Виктор Чумак, заместитель генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, рассказал о том, как продвигается расследование резонансных и значимых для украинцев уголовных дел

У меня в кабинете целый альбом со всеми делами, связанными с "Укроборонпромом", и там тоже есть свои приоритеты. На днях были обыски по этим делам, но мы об этом не говорим, хотя дела касаются директоров предприятий, совсем не последних людей в этой стране", - заявил он в интервью порталу Апостроф.

Однако, по мнению Чумака, украинцев (да и то не всех) может удовлетворить лишь уголовное наказание для бывших топ-чиновников - по типу экс-президента Петра Порошенко.

"Но людей могут удовлетворить только посадки людей уровня Порошенко, причем одна половина общества будет кричать "ура", а другая – о политических репрессиях", - подытожил он.

Напомним, ранее Чумак рассказал о баснословных зарплатах, которые получают сотрудники Офиса генпрокурора уже после того, как была завершена реформа ведомства. До этого он рассказывал, что никаких прямых указаний Офис генпрокурора от президента Владимира Зеленского не получает.