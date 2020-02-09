Баснословыне суммы: зам Рябошапки рассказал всю правду о зарплатах

Чумак сообщил об уровне зарплат в Офисе президента / УНИАН

Уволенный в начале января с должности главного военного прокурора, заместитель генерального прокурора Украины, руководитель САП в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак рассказал о баснословных зарплатах,которые получаю сотрудникии Офиса генпрокурора после завершения реформы ведомства.

Как заявил Чумак в интервью Радио Свобода, после повышения, оклад прокуроров составит 29 тысяч гривен вместо прежних семи тысяч, не считая премий и надбавок.

По данным Чумака, оклад у прокурора местной прокуратуры составит 23 тысячи гривен.

"Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, которые уменьшают все-таки коррупционные риски", - рассказал зам Рябошапки.

Ранее Главред писал, что Чумак также опроверг факт наличия прямых указаний Офису генпрокурора со стороны президента Владимира Зеленского.

"Если может позвонить генпрокурору, то я думаю, что это не страшно. Он не требует же у него каких-то конкретных людей. Но я понимаю, что президента иногда и беспокоят вопросы правоохранительной или, скажем так, ситуации с правоохранительными органами в стране. А мы по большому счету является координирующим органом. Я думаю, что здесь нет ничего страшного, если и позвонит, и спросит. Главное, чтобы не было прямых указаний. Это мы и сами знаем. И прямых указаний мы не получаем", - объяснил Чумак.

Также зам Рябошапки сообщил о намерении подать в суд на одиозного народного депутата Илью Киву.

По словам Чумака, ему доложили, что во время заседания комитета Рады по правоохранительной деятельности, Кива заявил, что Чумак "крышует проституцию и торговлю наркотиками в рамках Киева, а возможно и страны". После этого замгенпрокурора пересмотрел видео, чтобы удостовериться, что народный избранник сказал именно это.

Чумак заявил, что так как Кива - публичное лицо, он будет подавать в суд, защищаться от клеветы и готовит иск на крупную сумму.