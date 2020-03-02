На границе с РФ радикально реагируют на пассажиров без загранпаспортов

Госпогранслужба срого проверяет загранпаспорта на границе с Россией / УНИАН

Через границу между Украиной и Россией не пропускают пассажиров, которые путешествуют без загранпаспорта.

Как сообщает Украинская правда, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря Государственной пограничной службы Андрея Демченко, 15 человек не смогли пересечь границу по внутренним паспортам и были вынуждены вернуться.

"Почти 7 тыс. граждан Украины уехало в Россию за минувшие сутки, и только примерно 15 прибыли на границу с внутренними паспортами. Им отказано в пересечении границы. Пока мы не видим какого-то большого недовольства людей изменениями порядка поездок", - заявил Демченко.

Представитель Госпогранслужбы констатировал, что люди соглашались с новыми правилами, никто не высказывал недовольства.

"Ну, значит, судьбой так предначертано: сегодня не смогу попасть, но сделаю себе документ и тогда поеду", - сказал один из пассажиров.

По словам Демченко, нововведение существенно ускоряет процесс оформления граждан на государственной границе, поскольку ранее данные внутреннего паспорта и свидетельства о рождении необходимо было вносить в базу в ручном режиме. Преимущество загранпаспорта в том, что информацию с него считывает ридер.

Изменение правил пересечения границы - это также составляющая безопасности, потому что свидетельство о рождении и внутренний паспорт гражданина Украины легче подделать, чем заграничный.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что количество пересечений границы между Россией и Украиной по причине агрессии ежегодно снижается. Так, 2013 году было зафиксировано 6 млн 200 тыс. пересечений границы с РФ, в том числе через авиасообщение, которое тогда еще действовало. В 2018 году эта цифра уже составляла 4,1 млн пересечений, а в 2019 году – 3,9 млн.

Напомним, новые правила пересечения границы с Российской Федерацией в воскресенье, 1 марта, вступили в силу. Так, украинцы больше не смогут использовать внутренние паспорта для выезда в РФ – на таможне необходимо предъявить загранпаспорт.

Как ранее сообщал Главред, Евросоюз не признает российские паспорта, выданные жителям Крыма после российской аннексии в 2014.