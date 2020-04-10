Сотни новых случаев и еще больше жертв: МОЗ опубликовал свежие данные о ситуации с COVID-19

За сутки было зарегистрировано 311 новых подтвержденных случаев заражения.
По состоянию на утро пятницы, 10 апреля, в Украине подтверждены уже 2203 случая заражения COVID-19. За сутки было зарегистрировано 311 новых подтвержденных случаев. Об этом свидетельствуют свежие данные МОЗ.
При этом жертвами Ковид-19 стали 69 человек, из них 29 мужчин и 40 женщин. 80% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и легких.
61 человек в Украине поборол болезнь - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.
Сколько больных коронавирусом в Украине 10 апреля по областям
Случаи заражения COVID-19 подтверждены:
- Винницкая обл. - 119 случаев;
- Волынская обл. - 41 случай;
- Днепропетровская обл. - 52 случая;
- Донецкая обл. - 11 случаев;
- Житомирская обл. - 41 случай;
- Закарпатская обл. - 56 случаев;
- Запорожская обл. - 54 случая;
- Ивано-Франковская обл. - 254 случая;
- г. Киев - 348 случаев;
- Киевская обл. - 140 случаев;
- Кировоградская обл. - 82 случая;
- Львовская обл. - 82 случая;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 46 случаев;
- Полтавская обл. - 20 случаев;
- Ровенская обл. - 85 случая;
- Сумская обл. - 63 случая;
- Тернопольская обл. - 196 случаев;
- Харьковская обл. - 6 случаев;
- Херсонская обл. - 27 случаев;
- Хмельницкая обл. - 16 случаев;
- Черкасская обл. - 86 случаев;
- Черновицкая обл. - 366 случаев;
- Черниговская обл. - 9 случаев.
Напомним, по состоянию на 9 утра четверга коронавирус в Украине диагностировали у 1 тысячи 892 человек, из них 57 летальных случаев, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.
Карантин в Украине
Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.
8 апреля в Минздраве Украины сообщили, что будут комментировать вопрос отмены карантина в Украине из-за пандемии коронавируса Ковид -19 не ранее, чем через 10 дней.
8 апреля глава Кабмина Денис Шмыгаль назвал фейком сообщение о снятии карантина с 14 апреля. По его словам, скорее всего, карантин будет продлен до начала мая.
9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.
В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что никто на самом деле не знает, сколько времени еще придется сидеть в четырех стенах. При этом он высказал предположение, что страна "начнет возвращаться к нормальной жизни в мае". По его словам, правительство делает все возможное, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" можно было бы сделать в конце апреля. Сначала карантин могут ослабить для молодежи, а для людей более старшего возраста - во второй половине мая.