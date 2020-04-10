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Сотни новых случаев и еще больше жертв: МОЗ опубликовал свежие данные о ситуации с COVID-19

10 апреля 2020, 09:42

За сутки было зарегистрировано 311 новых подтвержденных случаев заражения.

коронавирус,пробирка
В Украине уже 2203 инфицированных коронавирусом / УНИАН

По состоянию на утро пятницы, 10 апреля, в Украине подтверждены уже 2203 случая заражения COVID-19. За сутки было зарегистрировано 311 новых подтвержденных случаев. Об этом свидетельствуют свежие данные МОЗ. 

При этом жертвами Ковид-19 стали 69 человек, из них 29 мужчин и 40 женщин. 80% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и легких.

61 человек в Украине поборол болезнь - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

Сколько больных коронавирусом в Украине 10 апреля по областям 

Случаи заражения COVID-19 подтверждены: 

  • Винницкая обл. - 119 случаев;
  • Волынская обл. - 41 случай;
  • Днепропетровская обл. - 52 случая;
  • Донецкая обл. - 11 случаев;
  • Житомирская обл. - 41 случай;
  • Закарпатская обл. - 56 случаев;
  • Запорожская обл. - 54 случая;
  • Ивано-Франковская обл. - 254 случая;
  • г. Киев - 348 случаев;
  • Киевская обл. - 140 случаев;
  • Кировоградская обл. - 82 случая;
  • Львовская обл. - 82 случая;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 46 случаев;
  • Полтавская обл. - 20 случаев;
  • Ровенская обл. - 85 случая;
  • Сумская обл. - 63 случая;
  • Тернопольская обл. - 196 случаев;
  • Харьковская обл. - 6 случаев;
  • Херсонская обл. - 27 случаев;
  • Хмельницкая обл. - 16 случаев;
  • Черкасская обл. - 86 случаев;
  • Черновицкая обл. - 366 случаев;
  • Черниговская обл. - 9 случаев.
Коронавирус в Украине 10 апреля
Коронавирус в Украине 10 апреля / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на 9 утра четверга коронавирус в Украине диагностировали у 1 тысячи 892 человек, из них 57 летальных случаев, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Карантин в Украине 

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

8 апреля в Минздраве Украины сообщили, что будут комментировать вопрос отмены карантина в Украине из-за пандемии коронавируса Ковид -19 не ранее, чем через 10 дней. 

8 апреля глава Кабмина Денис Шмыгаль назвал фейком сообщение о снятии карантина с 14 апреля. По его словам, скорее всего, карантин будет продлен до начала мая.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко  заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что никто на самом деле не знает, сколько времени еще придется сидеть в четырех стенах. При этом он высказал предположение, что страна "начнет возвращаться к нормальной жизни в мае". По его словам, правительство делает все возможное, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" можно было бы сделать в конце апреля. Сначала карантин могут ослабить для молодежи, а для людей более старшего возраста  - во второй половине мая.

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