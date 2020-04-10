"Доколе будем сидеть в четырех стенах?": Аваков дал прогноз, когда карантин в Украине закончится

Точная дата окончания карантина в Украине неизвестна / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков высказал свое мнение относительно того, когда в Украине закончится карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

По словам Авакова, никто на самом деле не знает, сколько времени еще придется сидеть в четырех стенах.

"Сколько еще сидеть в четырех стенах? Деньги подходят к концу, бизнесы рушатся.. доколе?! (…) Я очень информированный по роду своей работы человек и даю вам честный ответ – Когда? - я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте", - написал Аваков в Facebook.

При этом он высказал предположение, что страна "начнет возвращаться к нормальной жизни в мае".

"Могу тем не менее предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе - к лету", - добавил министр МВС.

По его словам, правительство делает все возможное, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" можно было бы сделать в конце апреля. Сначала карантин могут ослабить для молодежи, а для людей более старшего возраста - во второй половине мая.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

8 апреля в Минздраве Украины сообщили, что будут комментировать вопрос отмены карантина в Украине не ранее, чем через 10 дней.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.