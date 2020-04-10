Эпидемиолог предложил продлить карантин в Украине: названы сроки

Карантин в Украине пока что продлен до 24 апреля / УНИАН

Врач-инфекционист, эпидемиолог Владимир Курпита считает, что карантин в Украине необходимо продлить как минимум до конца мая. При этом нужно учитывать экономические факторы.

По его словам, во время празднования Пасхи и "майских" люди будут собираться в компаниях, а это является потенциальным риском.

"Поэтому я считаю, что карантин должен быть продлен на период праздников, плюс 14 дней после окончания праздников. С точки зрения эпидемиологии, это имеет смысл", - сказал врач в интервью Главреду.

При этом многое будет зависеть от того, как украинская экономика будет реагировать на ограничительные меры.

"Например, мы хотим ходить в магазин и покупать продукты. Но эти продукты на полках магазинов кто-то должен обеспечить: их должны привезти водители, об их доставке должны договориться логисты, их следует убрать из состава, где также должны быть работники. Все эти люди планировать свою работу, и на карантине они не будут. Плюс у нас начинается посевная", - отметил он.

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Таким образом, вопрос о карантине гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

"Если у нас заболеет персонал на электростанциях, и прекратится поставки электроэнергии в города и села, это будет намного страшнее, чем соблюдение или несоблюдение карантина. Это очень сложный процесс, поэтому так трудно дать однозначный ответ о продолжительности", - резюмировал Курпита.

Карантин в Украине

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

8 апреля в Минздраве Украины сообщили, что будут комментировать вопрос отмены карантина в Украине из-за пандемии коронавируса Ковид -19 не ранее, чем через 10 дней.

8 апреля глава Кабмина Денис Шмыгаль назвал фейком сообщение о снятии карантина с 14 апреля. По его словам, скорее всего, карантин будет продлен до начала мая.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что никто на самом деле не знает, сколько времени еще придется сидеть в четырех стенах. При этом он высказал предположение, что страна "начнет возвращаться к нормальной жизни в мае". По его словам, правительство делает все возможное, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" можно было бы сделать в конце апреля. Сначала карантин могут ослабить для молодежи, а для людей более старшего возраста - во второй половине мая.