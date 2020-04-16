Геращенко рассказал, как генерал СБУ готовил покушение на Авакова

Шайтанов хотел убить Авакова / Фото: пресс-служба СБУ

Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что подозреваемый в государственной измене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел", - цитирует чиновника Интерфакс-Украина.

Геращенко подчеркнул, что это не первое покушение и жизнь Авакова уже неоднократно была в опасности.

Читайте такжеАваков удивил новыми сроками окончания карантина"Я благодарю сотрудников СБУ за эффективную работу и задержание опасного государственного преступника и шпиона", — добавил замглавы МВД.

Задержанный генерал Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, неоднократно выезжал в командировки в Россию и был замечен европейскими и американскими спецслужбами, которые и передали информацию СБУ. Затем, по словам Геращенко, Шайтанов "был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду".

Напомним, контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова.

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