"Подите к черту": в ГБР ответили на ругань Авакова

Арсен Аваков

Исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов прокомментировал резкие высказывания министра внутренних дел Арсена Авакова по поводу расследования дела экс-нардепа Татьяны Черновол.

Он подчеркнул, что не хочет ссориться с главой МВД и сообщил, что в ГБР препятствования своей работе не ощущают.

"Это непонятный ход министра МВД, это больше какой-то политический жест, чем правоохранительный. Поскольку комментировать деятельность другого правоохранительного органа в среде правоохранителей это моветон", - заметил Соколов.

Он также поблагодарил Авакова за то, что он четко высказал свою позицию: "Мы благодарны, что человек высказался, все понятно. Мы работаем дальше. Это не влияет. Наоборот, МВД, Нацполиция помогали нам с оружием, частично выделяли сотрудников для помощи следователям Майдана. И на самом деле, на данном этапе у нас нет морального права с ними ссориться. Потому что прежде всего из-за этого пострадает работа".

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Напомним, ранее Аваков публично послал к черту Александра Бабикова, зама и.о. директора ГБР и бывшего адвоката экс-президент Януковича.

"Адвокат Януковича, господин Бибиков. Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ГБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!..

...Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 - я такой же как Таня - приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше подите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так непросто!", - написал Аваков в Facebook.