"Да, Таня такая…": Авакову стыдно за обыски у Чорновол

Арсен Аваков считает татьяну Чорновол положительной / УНИАН

Глава МВД Арсен Аваков решил заступиться за экс-нардепа Верховной Рады и одиозную активистку Татьяну Чорновол, к которой правоохранители нагрянули с обысками в рамках дела президента-беглеца Виктора Януковича и возглавляемой им Партии регионов.

"Адвокат Януковича, господин Бибиков. Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ГБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол — личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо! Неподсудных в стране нет — и быть не должно. Все и герои, и прокуроры должны отвечать на предъявленные обвинения. Но то, что происходит в отношении Тани – неадекватно и постыдно", - написал Аваков в Facebook, обращаясь к заместителю директора ГБР Александру Бабикову.

По словам министра, Чорновол проявила себя как журналист и политик, она сторонница резкой риторики, однако много сделала для страны на Майдане и за время войны на Донбассе. Аваков заявил, что он так же активен, поэтому предложил арестовывает и его.

"Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 – я такой же как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!" - эмоционально заявил глава МВД.

Напомним, утром пятницы, 10 апреля, у экс-нардепа Татьяны Чорновол прошел обыск, который проводили следователи Государственного бюро расследований (ГБР).

Напомним, эксперт подчеркнул, что обыски у экс-политика Чорновол – это реверанс ГБР с целью найти козлов отпущения.