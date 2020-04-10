"Лично не убивала, но была там": эксперт спрогнозировал судьбу Татьяны Черновол

Татьяне Черновол вряд ли грозит заключение/ Народный фронт

Экс-нардепу Татьяне Черновол, которой ранее вручили подозрение в умышленном убийстве человека, вряд ли грозит заключение.

Такое мнение в комментарии Главреду высказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, обыски у экс-политика – это реверанс ГБР с целью найти козлов отпущения.

"Факт гибели человека в офисе Партии Регионов был. И в этой ситуации закон требует установить виновных. Я далек от мысли, что этого человека лично убила Татьяна Черновол, но она там была. Поэтому рано или поздно предъявление обвинений должно было произойти и спустя какое-то время к тем, кто тогда, в 2014-м, чувствовал себя победителями, возникли бы вопросы", - считает Золотарев.

Напомним, утром пятницы, 10 апреля, у экс-нардепа Татьяны Черновол прошел обыск, который проводили следователи Государственного бюро расследований (ГБР).

Как рассказала сама Черновол в соцсетях, обыски проходили в ее доме в селе Гора Бориспольского района Киевской области в рамках расследования дела Майдана. По данным следствия, Черновол принимала участие в захвате офиса Партии регионов в феврале 2014 года, во время которого погибли люди. При этом Черновол подозревают в "убийстве по сговору особо опасным для жизни людей способом" и в поджоге офиса политсилы. Сама Черновол все обвинения отвергает.