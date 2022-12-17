glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

50% Киевской области пока без света - Кулеба

17 декабря 2022, 16:11
По решению "Укрэнерго" в регионе продолжают применять экстренные отключения.
Отключение света
Отключение света / коллаж фото УНИАН

По состоянию на 17 декабря около половины жителей Киевской области остаются без электроснабжения после обстрелов.

По решению "Укрэнерго" в регионе продолжают применять экстренные отключения, сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

Специалисты продолжают восстанавливать пострадавшие от ударов объекты. Ремонт усложняют погодные условия - дождь со снегом приводят к оледенению и обрывам линий.

"В Киевской области работает 400 пунктов Несокрушимости. Там можно подзарядиться и узнать актуальные новости", – добавил Кулеба.

Отключение света в Украине

Журналисты издания Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Кроме того, гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
новости Киева война в Украине отключения света
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:11

50% Киевской области пока без света - Кулеба

15:48

Горячая Уэнсдей: Дженна Ортега пришла на ток-шоу в прозрачном платье

15:41

В Украине ударит "дикий" мороз и ворвется шторм: синоптики назвали датуВидео

15:34

Окопы врагу не помогут: ВСУ освободят Крым от оккупантов - ДаниловВидео

15:14

Приметы на 18 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть успешнымВидео

Реклама
14:43

Не ради забавных видео: почему коты так обожают коробки

14:31

В России заявили о разводе Варум и АгутинаВидео

14:13

Украина рассматривает сценарий нападения России из Беларуси в конце февраля – генерал ВСУВидео

14:02

Безумно вкусно: как быстро засолить селедку на Новый год, бюджетная закуска за 60 гривен - рецептВидео

13:55

"Путин, закончи эту войну": Шольц обратился к российскому диктаторуВидео

13:42

Контроль над ядерным оружием в обмен на гарантии безопасности: в ГУР поставили условие РоссииВидео

13:30

Сантехник станет вашим другом: 6 вещей, которые нельзя смывать в раковину

13:00

Гороскоп на завтра 18 декабря 2022: Стрельцы будут искрить, Весы – планировать, а Овны – мечтать

12:57

Убивал украинцев на Херсонщине и Николаевщине: ВСУ ликвидировали подполковника РФ ЛопинаВидео

12:47

Переговоров с Путиным и нацистской Россией не будет – ЗеленскийВидео

12:09

Путин кусает губы и проглатывает слова: физиогномист объяснил, что не так с диктаторомВидео

12:00

Женский гороскоп на неделю 19-25 декабря: Венера в Козероге не даст расслабиться и мечтатьВидео

11:56

"Бавовна" в оккупированном Крыму: россияне штурмуют Керченский мост, пытаясь сбежать с полуостроваВидео

11:45

Армия Украины планирует освободить Крым и готовится к тяжелому сражению – ЗеленскийВидео

11:25

Невероятная польза квашеной капусты: 4 причины запастись этим чудо-продуктомВидео

Реклама
11:23

"Путин одержим местью": Зеленский оценил угрозу более мощного наступления РФ в 2023 годуВидео

11:18

Семь женских имен, чьи владелицы неразлучны с успехомВидео

11:01

Зеленский готов выйти на ринг и "набить морду" ПутинуВидео

10:41

Путин едет в Минск давить на Лукашенко – ISWВидео

10:32

"Коля, ты обещал": Успенская собралась замуж за Баскова

10:19

Ожидание vs реальность: участница "Холостяка" шокировала видом до "тюнинга"Видео

09:57

Режим Путина ждет крах, если Россия перестанет воевать с Украиной – PoliticoВидео

09:54

Что подарить маме на Новый год-2023: 7 подарков в год Черного Кролика, которые она оценит

09:37

РФ отводит войска из двух городов на Херсонщине – Генштаб ВСУВидео

09:19

Российская ракета убила супругов в Кривом Роге: под завалами обнаружили тело малышаВидео

08:47

Путина предупреждали о катастрофических последствиях для РФ за месяц до войны – Financial TimesВидео

08:41

Как правильно хранить хлеб: 5 правил, чтобы он был рыхлым и свежим даже через неделю

08:37

"Ржавая военная машина начала двигаться": Касьянов рассказал, когда РФ будет готова к штурму КиеваВидео

08:28

Прекратите жить категориями "неделя-две" - война надолгомнение

07:51

"Украина должна выстоять": Байден призвал Конгресс выделить дополнительные $38 млрд помощиВидео

07:09

"Путин не хочет заканчивать войну": РФ не готова к переговорам и воюет на истощение – директор ЦРУВидео

06:56

Путин ускоряет предоставление Patriot Украинемнение

06:42

Ракетные удары РФ: США готовы предоставлять Украине оборудование для быстрого ремонта энергообъектов – ОПВидео

05:00

Волшебная ночь с 18 на 19 декабря: как гадать на Святого Николая, чтобы узнать свою судьбуВидео

04:00

В Украину идет резкое потепление до +18 градусов: синоптик рассказал о неожиданной аномалии

Реклама
03:05

Военный эксперт предположил, положит ли край войне смерть Путина

02:10

День Варвары – красивые поздравления и открытки Варварам на день ангела

01:35

Армия Путина сможет дойти до Киева только через лет 20-30 – ФейгинВидео

01:00

Любовный гороскоп на неделю 19-25 декабря 2022: Водолеям – чувственность, а Весам – расставание

00:51

Приметы на 17 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год бить счастливымВидео

00:10

В США поставили РФ на место из-за нытья о поставках ЗРК Patriot УкраинеВидео

16 декабря, пятница
23:29

Николай II: Волочкова показала своего жениха

23:25

Может повлиял на объемы помощи: Британия проверяет значение военного вклада в УкраинуВидео

23:10

"Готовятся к большому штурму": британский генерал объяснил, зачем россияне "кошмарят" УкраинуВидео

22:49

Жадан страстно зацеловал Кристину Соловей

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять