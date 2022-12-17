50% Киевской области пока без света - Кулеба

По решению "Укрэнерго" в регионе продолжают применять экстренные отключения.

Отключение света / коллаж фото УНИАН

По состоянию на 17 декабря около половины жителей Киевской области остаются без электроснабжения после обстрелов.

По решению "Укрэнерго" в регионе продолжают применять экстренные отключения, сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

Специалисты продолжают восстанавливать пострадавшие от ударов объекты. Ремонт усложняют погодные условия - дождь со снегом приводят к оледенению и обрывам линий.

"В Киевской области работает 400 пунктов Несокрушимости. Там можно подзарядиться и узнать актуальные новости", – добавил Кулеба.

Отключение света в Украине

Журналисты издания Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Кроме того, гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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