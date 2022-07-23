"50 оккупантов взорвались во время совещания": армия РФ в панике оцепила территорию Лисичанска

Сергей Гайдай / Telegram Гадай, ОПУ, Reuters

В Луганской области в Лисичанске произошел взрыв в здании суда, где в тот момент оккупанты проводили совещание.

Как сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, российские военные оцепили территорию.

По словам Гайдая, оккупанты пытаются скрыть взрыв в здании суда:

оцепили территорию:

проверяют мобильные телефоны у людей;

пытаются не допустить попадания фото и видео с места взрыва в сеть.

Глава Луганской ОГА добавил, что около 50 оккупантов были уничтожены. Другие же российские военные в панике.

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