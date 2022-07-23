Взрывное совещание в Лисичанске: полсотни оккупантов уничтожены в результате "хлопка"

В результате взрыва унистожены десятки оккупантов РФ / Фото УНИАН

В результате взрыва в здании суда в захваченном РФ Лисичанске Луганской области уничтожены десятки российских оккупантов.

По данным главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, в этот момент в здании проходило совещание "штаба 6-го полка 2-го армейского корпуса".

Он уточнил, что в результате взрыва ликвидировано около 50 российских оккупантов.

"Хлопок" в оккупированном Лисичанске. Массовый "инфаркт" у полсотни орков. "Штаб 6-го полка, второго армейского корпуса" – минус 50 рашистов. Не нужно проводить совещания в здании суда в такую жару! Лисичанск – это Украина!", – добавил Гайдай.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что в Луганской области во время битв за Лисичанск и Северодонецк украинские военные уничтожили около 11 тысяч российских оккупантов.

"По неофициальным оценкам россиян, в боях за Северодонецк и Лисичанск погибли около 10-11 тысяч оккупантов", - говорит он.

Позднее сообщалось о том, что уже на второй день полномасштабного вторжения России в Украину – 25 февраля 2022 года - под Киевом ВСУ ликвидировали полковника полиции Игоря Мурзина. Однако в РФ тело замкомандира Кузбасского спецотряда быстрого реагирования (СОБР) оккупанты отправили больше чем через четыре месяца.

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