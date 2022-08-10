Активную фазу войны в Украине нужно завершить до конца осени: Ермак назвал причину

Ермак / УНИАН, Офис президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что завершить активную фазу войны в Украине жизненно необходимо до наступления зимы. Все из-за рисков российских атак по теплоэнергетической инфраструктуре страны.

Как он рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина, это - одна из целей российских оккупантов и они ее даже не скрывают.

Он отметил, что в течение всей войны сохраняются риски вражеских ракетных ударов по украинским объектам теплоэнергетики.

"Российская армия продолжает атаковать объекты нашей инфраструктуры. Это одна из их целей, они ее даже не скрывают. Поэтому это одна из причин, почему мы хотим принять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени", - сказал Ермак.

Он добавил, что озвученная задача является сложной и амбициозной, но жизненно необходимой.

"Мы делаем все для того, чтобы цели деоккупации были достигнуты. И, соответственно, объясняем это нашим партнерам. Они разделяют нашу позицию", - сообщил руководитель ОП.

Ермак также отметил – чем дольше российские войска находятся на временно оккупированных территориях Украины и пытаются там окопаться, тем сложнее будет эти территории деоккупировать.

Военная помощь Украине

Напомним, обещаны четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Нидерланды предоставят Украине современное тяжелое оружие, панцирники и самоходные гаубицы. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и призвал другие государства сделать то же самое.

Испания может передать Украине около 30 единиц тяжелой военной техники, а именно – 10 танков Leopard и около 20 гусеничных бронетранспортеров M113. Сейчас представители Министерства обороны Испании изучают возможность предоставления Украине такой техники для защиты от России в ответ на запросы Киева о предоставлении такого оружия, которые поступали неоднократно.

Словакия может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства. Об этом сказал премьер-министр Словакии Эдуард Гегер. Детали предстоящей передачи военной техники пока что не разглашаются.

Франция передаст Украине дополнительно шесть гаубиц Caesar и значительное количество бронетехники. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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