Алексей Арестович откровенно высказался о "бабахе" на Крымском мосту

Арестовчи высказался о взрыве / kds8404 / Flickr.com и УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал сегодняшние взрывы на Крымском мосту в эфире традиционного эфира у Марка Фейгина.

"Антоновский мост показывает себя в этом смысле более крепкой и солидной конструкцией нежели Крымский мост, послабее он явно. В Антоновский прилетело штук 120-140 химарсов и до сих пор там легковые машины осторожно прокрадываются. А тут один бах…".

"Самое интересное - практически нет обвинений украинской стороны. Только дежурные заявления. Серьезных претензий МИДа нет и в помине. Я так понимаю, что в ближайшее время они будут разбираться, кто взорвал из своих", - отметил Арестович.

"И версия будет примерно такая - они скажут, что играется 1905 год, проигрыш в войне и часть царской "охранки" решает попугать народ", - добавил советник Офиса президента.

Он также предположил, что часть российской элиты, имеющая отношение к силовым структурам и позволяющая себе взрывать мосты, поняла, что война проиграна.

По мнению Арестовича, правящая верхушка решила, что российский лидер Владимир Путин потерял способность принимать решения и нет выхода из создавшегося положения. Потому основные усилия она попытается сосредоточить на борьбе за власть и за собственность самой России после смерти Путина.

"У меня ощущение, что этот подрыв будет водоразделом с внешней ориентированности России в этой войне на внутреннюю. У меня ощущение, что башни начали валиться внутрь, и трезвых и сильных людей гораздо больше начала волновать внутрироссийская повестка", - подчеркнул он.

Пожар и разрушение Крымского моста

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Позже стало известно, что Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, загорелся в результате мощного взрыва. На опубликованных кадрах видно, что горит железнодорожный поезд, который проезжал по Крымскому мосту.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили российские пропагандистские СМИ. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Позже источники рассказали украинским изданиям, что подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. А в самом СБУ сделали неоднозначный намек на свою причастность к подрыву.

В Минобороны Украины прокомментировали подрыв моста, написав, что он на пару с уже потопленным крейсером "Москва" был печально известным символом российской власти в украинском Крыму. Этого символа теперь нет. А в Офисе президента заявили, что Крымский мост является лишь началом, и что всё незаконное должно быть изгнано с территории Украины.

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