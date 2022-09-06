Американский генерал пояснил, почему армия оккупантов теряет возможность атаковать / коллаж Посольство США в Украине, УНИАН

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес говорит, что российская армия в полной мере исчерпала собственные ресурсы и идти в наступление в Украине вряд ли способна еще. Об этом он сказал в интервью порталу Новое время.

По словам американского военачальника, усилия оккупантов по прорыву обороны украинской армии дошли еще несколько недель назад.

"Я надеюсь, что администрация президента США, другие союзники Украины видят, что сейчас появилась возможность закончить эту войну. Если мы не дадим Украине все те вооружения, в которых она нуждается, это только продлит конфликт, увеличит объемы жертв и разрушений, умножит стоимость войны. Если мы не хотим увязнуть в конфликте с Россией надолго, особенно имея конфликт еще и с Китаем, который будет развиваться также годы, нам важно помочь Украине завершить эту войну сейчас, вернув полный контроль над Крымом и Донбассом", — подчеркнул Ходжес. Более того, он считает необходимым окончательно "уничтожить возможности РФ представлять опасность для кого-либо еще из соседей"", ‒ сказал он.

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Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Позже в Вооруженных силах Украины призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявила Гуменюк.

Еще позднее представители разведки Великобритании утверждали - ВСУ удалось добиться небольших успехов во время продвижения на Юге. Так, украинские бойцы сумели отбросить линию фронта в некоторых районах Херсонщины на заметную дистанцию.

При этом в американском Институте изучения войны призвали украинцев не ожидать, что контрнаступление ВСУ на Юге не станет молниеносным. И, по всей вероятности, затянется на месяцы.

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