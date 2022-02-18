"Аналитика тушит панику": КГГА на 100% оборудовала въезды и выезды в столицу видеокамерами

В Киеве установлены видеокамеры / nostalgia.kiev.ua

Все выезды и въезды в главный город Украины - Киев на 100% оборудованы камерами.

"256. Столько камер установлено по транспортному периметру города, и именно это я обещал в конце года. В первую очередь это наша с вами безопасность", - написал в Facebook руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич.

По словам чиновника, благодаря камерам уже подсчитано, что количество выездов из Киева за последние три дня равно 715 000 разам.

Между тем, за аналогичный период на прошлой неделе – 705 000, по заездам ситуация аналогичная.

Также в КГГА добавили, что никакого массового выезда из столицы не зафиксировано, а все транспортные колебания в пределах нормы.

Реклама

Как Киев готовится к возможному вторжению РФ

Напомним, в Киеве создали комиссии по вопросам эвакуации населения на случай вторжения России. В столице также будут открыты два центра территориальной обороны. В КГГА отметили, что в городе в три раза увеличили количество укрытий: 500 сооружений для работников предприятий и около 4 тысяч сооружений двойного использования (для всех киевлян).

В одной из киевских школ подвальные помещения переоборудовали под бункер на случай обстрелов для защиты детей в условиях возможной российской агрессии. В помещении можно прятаться несколько дней.

Также ранее Главред рассказывал, где искать детей, что должно быть в тревожном

Читайте также: