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Богдана хотят судить после случая в зоопарке с "козлиной дурной"

25 мая 2020, 23:55

Правозащитник намерен инициировать уголовное производство.

Андрей Богдан
Андрей Богдан возмутил общественность жестоким обращением с животным / Скриншот

Адвокат Алексей Шевчук намерен написать заявление в полицию на бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана после обнародования видео из Киевского зоопарка.

"Сегодня инициировали уголовное производство в отношении Андрея Богдана за жестокое обращение с животными. Ждем реакцию полиции", - сообщил он в Facebook.

Правозащитников возмутило, что Богдан дергал за уши козла из контактной зоны зоопарка, а также впоследствии ударил животное. Именно поэтому бывшего чиновника хотят привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.

Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан посетил Киевский зоопарк, где "пообщался" с козлом, в шутку слегка похлопав его по голове. Видео визита украинского политика в зоопарк опубликовал журналист Роман Сухан.

Как ранее сообщалось, в феврале Андрей Богдан покинул пост главы Офиса президента Владимира Зеленского. Его заменил помощник главы государства Андрей Ермак.

Позже Богдан опубликовал декларацию, согласно которой в прошлом году он заработал 83 тысячи гривен. Также в декларации бывшего чиновника указаны 29 объектов недвижимости, 10 находящихся в процессе строительства квартир, элитный дом под Киевом, а также три дорогих автомобиля.

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