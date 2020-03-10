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16 квартир и 5 авто: что интересного обнаружилось в декларации Богдана

10 марта 2020, 18:13

Доход Богдана составил 83 тысяч 134 грн за одиннадцать месяцев.

Первая декларация Богдана: сколько квартир, Мерседесов и Tesla он засветил
Первая декларация Богдана: сколько квартир, Мерседесов и Tesla он засветил / УНИАН

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, который ушел в отставку 11 февраля, впервые показал свои доходы, подав электронную декларацию в НАПК.

Судя по документу, у Богдана имеется в пользовании 29 объектов недвижимости – достроенной и в процессе строительства: 10 строящихся квартир в Киеве (они строятся за его деньги полностью или частично) и 6 достроенных, а также несколько земельных участков в самом Киеве, Киевской и Львовской областях.

А еще у Богдана есть жилой дом на 560,6 кв. м в Козине Киевской области (его экс-чиновник приобрел в 2011 году). Право пользования этим домом Богдан разделяет со своими четырьмя дочерями.

В 2017 году бывший глава ОП купил квартиру в Словакии на 82 кв. м – чуть более чем за 2 млн грн.

В собственности у Богдана 3 автомобиля Mercedes-benz (из них две машины он купил в 2019 году) и 2 электрокара Tesla.

В е-декларации указан период с 1 января по 11 февраля. И за это время доход Богдана составил 83 тысяч 134 грн. Из них:

  • зарплата в Офисе президента – 63130 грн;
  • доходы от аренды имущества – 20 тыс. грн;
  • проценты в ПриватБанке – 4 грн.

Помимо этого, у Богдана, согласно его декларации, оказалось 721 тыс. 600 долларов, и 238 тыс. 400 евро наличными.

У его дочерей открыты счета в ПриватБанке и словацком Tatra Bank AS. Семейство Богданов держит в банках 676 тыс. долларов, 0,5 млн евро и чуть более 10 млн грн (в ПриватБанке – 10,4 млн грн).

Также в декларации указаны 3 швейцарских часов – без уточнения их стоимости.

Ранее Богдан похвастался новой работой. Экс-руководитель Офиса президента возобновил свою карьеру адвоката.

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