Глава Слуги народа развеял "миф" о Зеленском и Богдане

Владимир Зеленский никогда не прислушивался только к одному Андрею Богдану, утверждает Александр Корниенко / УНИАН

Глава партии Слуга народа, первый замглавы фракции политсилы в Верховной Раде Александр Корниенко заявил, что на самом деле президент Владимир Зеленский никогда не прислушивался только к одному Андрею Богдану, который занимал пост главы Офиса президента.

Глава государства не замыкается на мнении одного человека, рассказал лидер Слуги народа в интервью РБК-Украина.

По словам собеседника, украинский лидер в профильных вопросах всегда слушает людей, которые специализируются на этих сферах, например, если речь идет о силовом блоке, то это силовики.

"Зеленский, на самом деле, никогда не прислушивался только к одному Андрею Богдану", – заявил Корниенко.

Читайте также"Разведут, обманут, подставят": Комаровский раскрыл проблему Зеленского в борьбе с коронавирусомНапомним, Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации президента (позже переименована в Офиса президента) 21 мая 2019 года, а уволил с поста 11 февраля 2020-го.

Политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко говорил, что главная проблема Андрея Богдана на посту главы ОП заключалась в том, что он потерял монополию на главу государства.