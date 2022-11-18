Арестович назвал месяц завершения войны в Украине

Арестович / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал новый прогноз по завершению войны.

Как сказал Арестович в разговоре с российским оппозиционером Марком Фейгиным, в феврале-марте в России "сломается хребет".

"Эти придурки, которые не умеют воевать, по-прежнему будут доводить российскую армию до состояния полного нестояния и российское общество. И однажды узелок развяжется и хребет сломается. Будет это февраль-март, скорее всего, – по моим ощущениям, определенным размышлениям, темпам и оценкам и т. д. И падение режима внутри, обрушение внутри себя сделает всю ту работу, которую не хочет делать Запад, и которую так тяжело и нудно делаем мы. Так что, в принципе, все будет хорошо. Я здесь не волнуюсь", – рассказал советник ОП.

Он также объяснил невозможность дальнейшего существования путинского режима.

"Путинский режим не может существовать в том виде, в каком существует, после того, что он совершил – с самой Россией, прежде всего. Он расторг общественный договор, новый не заключен, государство стремительно теряет легитимность, конституция нарушается публично и грубо, монополия на насилие утрачена или роздана, растут новые силы ультраправых, которые хотят наводить порядок методами отрубания голов и разбивания кувалдой. Такое государство не может работать как устойчивая система", - убежден Арестович.

Война в Украине

Оккупационные войска России смогли отступить с правого берега Днепра в Херсонской области. Украинским военным досталось много трофеев, однако пленных немного. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что война может закончиться быстрее, и замораживать фронт Украина не будет.

Сейчас у ВСУ есть все для дальнейшего наступления. При этом, в ближайшее время ситуацию могут изменить и результаты выборов в США.

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